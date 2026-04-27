Düzce'de mehteran takımının gösterisi renkli görüntüler oluşturdu
Düzce'de Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü mehter geleneğini yaşatmak amacıyla mehteran gösterisi düzenlendi.
Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, ilk olarak Cedidiye Meydanı'ndan İstanbul Caddesi boyunca marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Marşların ritmiyle bazı vatandaşlar korteje eşlik ederken, çevredeki vatandaşlar da gösteriyi cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'ne ulaşan mehter ekibi, burada mini konser verdi.
Alanda toplananlar, marşlara alkışlarla eşlik etti.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde