Haberler

Düzce'de mayıs ayında yüksek kesimlere kar yağdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor.

Kentte 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı rakımları 1200 ile 1300 metre arasındaki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları beyaza büründü.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Düzce Valiliğinden yapılan duyuruda, gece saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi, sel, su baskını, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı

50 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı

50 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede