Düzce'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil 2 Yayaya Çarptı

Düzce'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil 2 Yayaya Çarptı
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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda seyreden plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Metek TOKİ Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durmayarak yolun karşısına geçen Cansu Ç. ve Zehra Ş'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaza yerinden uzaklaşan otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, bağlantı yolunda ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta geçerek 2 yayaya çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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