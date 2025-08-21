Düzce'de Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Düzce'de Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazilerinde kenevir yetiştiren A.Ö. isimli şahıs, fotokapanla tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazilerinde kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyayla köyünde yaşayan A.Ö'nün (66) sahibi olduğu arazilerde kenevir bitkisi ektiğine dair ihbar üzerine harekete geçti.

Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda ekim yapılan bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Ektiği kenevir bitkilerine bakım ve sulama yaptığı anların fotokapana yansıması üzerine şüphelinin evinde ve arazilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 231 kök kenevir, 502 gram sentetik uyuşturucu, 210 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi, hassas terazi, yaklaşık 100 metre sulama hortumu, 2 av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

A.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.