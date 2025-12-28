Haberler

Düzce'de eğitime kar nedeniyle 1 gün ara

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik, vatandaşların ve çocukların güvenliği için önlemler alındığını açıkladı.

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 29 Aralık 2025 Pazartesi, vilayetimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
