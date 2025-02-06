Düzce'de Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü
Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesinin ardından çocuklar, kızakla kayma ve kar topu oynama fırsatı buldu.
Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.
Kent genelinde 2 gündür aralıklarla kar etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edilmesinin ardından bazı aileler çocuklarıyla kentin yüksek kesimlerinde karla kaplanan bölgelere gitti.
Çocuklar, Kalıcı Konutlar mevkisindeki eğimli arazide kızakların yanı sıra şambrel ve poşetlerle kaydı.
Kar topu oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.