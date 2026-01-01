Düzce'de çocuklar yılın ilk gününde beyaz örtünün keyfini çıkardı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ara yollar çocukların eğlence alanı oldu.

Kaynaşlı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı merkezde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

2026'nın ilk gününde beyaz örtünün keyfini çıkarmak isteyen çocuklar, ara yollardaki yokuşlarda şambrel ve şişme deniz simitleriyle kayarak eğlendi.

Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde ise bazı aileler karın keyfini şişme deniz botuyla çıkardı.

Araçlarının arka kısmına halatla bağladıkları bota binen çocuklar ve aileleri, aracın hareket etmesiyle kar üzerinde yaklaşık 2 kilometre kaydı.