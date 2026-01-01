Haberler

Düzce'de çocuklar yılın ilk gününde beyaz örtünün keyfini çıkardı

Düzce'de çocuklar yılın ilk gününde beyaz örtünün keyfini çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yılın ilk gününde yağan kar, çocuklar için eğlence dolu anlar sundu. Kar kalınlığı 50 cm'yi bulurken, bazı aileler de şişme deniz botu ile keyifli anlar yaşadı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ara yollar çocukların eğlence alanı oldu.

Kaynaşlı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı merkezde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

2026'nın ilk gününde beyaz örtünün keyfini çıkarmak isteyen çocuklar, ara yollardaki yokuşlarda şambrel ve şişme deniz simitleriyle kayarak eğlendi.

Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde ise bazı aileler karın keyfini şişme deniz botuyla çıkardı.

Araçlarının arka kısmına halatla bağladıkları bota binen çocuklar ve aileleri, aracın hareket etmesiyle kar üzerinde yaklaşık 2 kilometre kaydı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır