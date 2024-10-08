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Düzce'de Kamyonda Yangın: 150 Tavuk Telef Oldu

Düzce'de Kamyonda Yangın: 150 Tavuk Telef Oldu
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden S.T. idaresindeki 06 VAU 14 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, Yeşilyayla mevkisinde arka lastiklerinden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kamyonun dorse kısmına sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangında, yaklaşık 150 tavuk telef oldu.

Kaynak: AA / Emir Kaan Dursun - Güncel
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