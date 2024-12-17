Düzce'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Cumayeri ilçesinde meydana gelen yangında, kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin kullanılamaz hale gelmesine rağmen can kaybının olmamasını sevindirdi.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle'de Tayfun D'ye ait iki katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gazetecilere, "Ekiplerimiz yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır." dedi.