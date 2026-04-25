Düzce'de iki kardeşin itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

Düzce'de itfaiyeci olmak isteyen iki kardeşin hayali, bir günlüğüne gerçek oldu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre ve Ahmet Arif Demirci kardeşler, itfaiyeciliğe ilgi duymaya başladı.

Oyuncaklarından kıyafetlerine kadar itfaiye motifli ürünleri tercih eden iki kardeşin bu durumundan haberdar olan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İtfaiye Müdürlüğüne davet edilen iki kardeş, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

İtfaiyeci kıyafeti giydirilen çocukların okuduğu "itfaiyeci duası"na personel eşlik etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren itfaiye erleri, daha sonra mesailerine başladı.