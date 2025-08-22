Düzce'de Gençlik Kolları Başkanı Tabanca ile Vurularak Hayatını Kaybetti

Düzce'de Gençlik Kolları Başkanı Tabanca ile Vurularak Hayatını Kaybetti
Düzce'de AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel, arkadaşı tarafından yanlışlıkla vuruldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Tunçel kurtarılamadı. Arkadaşının ifadesine göre tabanca tutukluk yaptı ve ateş aldı.

DÜZCE'de tabanca ile vurulan AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel (23), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cengizhan T., arkadaşı olan Eren Tunçel'i yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde meydana geldi. Eren Tunçel, arkadaşı Cengizhan T. ile birlikte bağ evine gitti. İddiaya göre; havaya açılan ateş sırada tutukluk yapan tabancadan çıkan kurşun, Eren Tunçel'in göğsüne isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Cumayeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Tunçel, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengizhan T., ifadesinde; tutukluk yapan tabancasının kazara ateş alması sonucu Tunçel'i vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Cengizhan T. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

