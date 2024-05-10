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Düzce'de Gençlik Festivali ve Çadır Kampı Düzenlenecek

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 18 Mayıs'ta çadır kampı ve gençlik festivali düzenlenecek. Festivalde çeşitli etkinlikler ve sahne performansları yer alacak.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 18 Mayıs'ta çadır kampı ve gençlik festivali düzenlenecek.

Gençlik Haftası kapsamında Valilik koordinesinde Yığılca Kaymakamlığı tarafından 18 Mayıs'ta Sarıkaya Mağarası'nda gerçekleştirilecek "CaveFest Çadır Kampı ve Gençlik Festivali"nin hazırlıkları sürüyor.

Festivalin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Kaymakam Hüseyin Demirkol, kamp alanındaki çalışmalar ve yapılacak diğer etkinliklerle ilgili bilgi aldı.

Festivalde, çadır kampı ve mağara gezisi başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenecek, sahne performansları sergilenecek.

Kaynak: AA / Güncel

Yığılca Gençlik Düzce Festival Yaşam Güncel Haberler

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