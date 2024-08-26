Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
Düzce'de kiraladığı araç ile düğün konvoyunda drif atan gencin ehliyetine 2 ay ehliyetine el konuldu. Gence ayrıca 58 bin 187 TL para cezası kesildi.
Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye 58 bin 187 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, U.K'nin (24), kiraladığı araçla Aydınpınar Caddesi'nde düğün konvoyuyla seyrederken drift attığı görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı.
Sürücüye, trafik kurallarını ihlal etmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktan 58 bin 187 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.