Haberler

Düzce'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 9'u tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüpheliler arasında şirket yetkilileri, kamu görevlileri ve gazeteciler de bulunuyor.

Düzce'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan B.K, B.M, E.C, G.Ç, H.Ç, M.Ş, R.K, Ş.K, T.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden A.Ç.D, B.N.S, F.E, M.G, A.K.A, F.Ç, K.Ş, M.Y, O.D, A.K, D.K. ise savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla, bir kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde 72 müştekinin, "bazı meslek lisesi öğrencilerinin firmalarda çalışıyor gösterilerek haksız teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiğine" yönelik ifadeleri üzerine 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalanmıştı.

Devam eden operasyon kapsamında gözaltı sayısı 21'e yükselmişti.

Tutuklanan 9 zanlının arasında şirket yetkilileri, kamu görevlileri ve gazetecilerin de olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler

Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi