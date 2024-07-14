Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde A.S. idaresindeki tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.S. idaresindeki tarım aracı, ilçeye bağlı Geriş köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile tarım aracında bulunan Ü.S, S.S, S.A. ve R.S yaralandı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.