Düzce'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Sürücü Mithat Ç. hafif yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mithat C. idaresindeki 34 GE 9391 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çaybükü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Mithat Ç. hafif yaralandı.
Sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi.