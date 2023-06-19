Düzce'de Dere Yataklarının Yakınlarında Oturanlar Tahliye Ediliyor

DERE YATAKLARININ YAKINLARINDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Düzce'de taşkınların yaşandığı kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki 21 köyde dere yataklarının yakınlarında oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Akçakoca ilçesinde Hasançavuş, Kalkın, Nazımbey, Karatavuk ve Esmahanım; Cumayeri ilçesinde Taşlık, Avlayan, Gölyaka ilçesinde Yazlık, Zekeriya ve Yeşilova; Gümüşova ilçesinde Dereköy, Ardıçdibi, Elmacık ve Yıldıztepe; Kaynaşlı ilçesinde Üçköprü ve Darıyerimengencik ile merkeze bağlı Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam, Gündolaması ve Samandere köylerinde dere yataklarına yakın noktalarda evleri bulunan vatandaşlar, Düzce Valiliği tarafından tahsis edilen sosyal tesislerde geceyi geçirecek. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince, dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir." denildi.

Mertcan KELEŞ/DÜZCE, -