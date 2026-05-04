Düzce'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Taşköprü Mahallesi'nde seyreden U.H'nin (30) kullandığı 81 AEH 705 plakalı otomobil, 16050. Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan U.H, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde