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Düzce'de denize girmek yasaklandı

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Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA
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