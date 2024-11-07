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Düzce'de Cip ile Servis Minibüsünün Çarpıştığı Kaza: 8 Yaralı

Düzce'de Cip ile Servis Minibüsünün Çarpıştığı Kaza: 8 Yaralı
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, Düzce Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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