Düzce'de Cip ile Servis Minibüsünün Çarpıştığı Kaza: 8 Yaralı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, Düzce Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.