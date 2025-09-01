Düzce'de Çimento Fabrikasında Yangın Çıktı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu Mahallesi'ndeki bir çimento fabrikasının taşıma bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın hasara yol açtı.