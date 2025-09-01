Düzce'de Çimento Fabrikasında Yangın Çıktı

Düzce'de Çimento Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yığılca ilçesindeki çimento fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, taşıma bandında meydana geldi ve ciddi hasara yol açtı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu Mahallesi'ndeki bir çimento fabrikasının taşıma bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Millet bahçelerinin altına gizlenecek, 120 günde işlem tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Kadınlardan biri 17 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.