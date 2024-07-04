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Düzce'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kedi yavrusu kurtarıldı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı evde mahsur kalan 2 kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi, mahsur kalan 2 kedi yavrusu kurtarıldı.

Tıraşlar köyünde Şaban İrken'e ait iki katlı müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndürme çalışmaları sırasında evde mahsur kaldığı anlaşılan yeni doğmuş 2 kedi yavrusu, itfaiye erlerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yavrular görevliler tarafından suyla serinletildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında evin çatısı ve üst katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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