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Düzce'de çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde İnanlı ve Engin aileleri arasında çıkan kavgada taş ve sopaların kullanılması sonucu 9 kişi yaralandı. Kavganın ardından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve gözaltına alınanlar oldu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki aile arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Dibektaş köyü meydanında karşılaşan İnanlı ve Engin aileleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki aileden 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavganın ardından Muhittin İnanlı'ya ait tek katlı evde yere dökülen benzinin alev alması soncu yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

Jandarma, 74 yaşındaki Fahriye İnanlı ile 2 kız çocuğunu evden çıkardı. Ayrıca ahırdaki büyükbaş hayvanlar da ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavgaya karışan ailelerden gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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