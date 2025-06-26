Düzce'de Çalılık Alanda Yangın: 5 Dönüm Alan Zarar Gördü
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çıkan çalılık alan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü. Yangında, fındık bahçeleri de dahil olmak üzere 5 dönüm alan zarar gördü.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Mısırlık köyünde çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Cumayeri ve Düzce belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında, çoğunluğu fındık bahçesi 5 dönüm alan zarar gördü.