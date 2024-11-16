Düzce'de Bulaşık Makinesi Yangını: Mutfak Kullanılamaz Hale Geldi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir apartmandaki dairede bulaşık makinesinden çıkan yangın nedeniyle mutfak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde yapılan müdahale ile yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangında hasar oluştu.
İmamlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan H.A, mutfaktaki bulaşık makinesini çalıştırdıktan sonra yan odaya geçti.
Bir süre sonra mutfaktan gelen yoğun dumanı fark eden kadın, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi, diğer odalar zarar gördü.