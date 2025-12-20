Düzce'de köye inen ayı ve yaban domuzu sürüsü güvenlik kamerasıyla görüntülendi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, bir evin bahçesine giren ayı ve domuz sürüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kış aylarında ilçe merkezinde yaşayan Ersin Kaplan, hafta sonları gittiği İğneler köyünde evinin önündeki birçok malzemenin dağıldığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kaplan, gece saatlerinde evinin bahçesine önce domuz sürüsünün geldiğini, ardından ayı gelince sürünün kaçtığını gördü.

Kaplan, görüntüleri incelediğinde söz konusu hayvanların belirli aralıklarla bölgeye geldiklerini tespit etti.