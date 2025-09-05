Düzce'de Arızalı Aracın Sesi İçin Ustayı Motorun İçine Bindirdi

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde bir kişi, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirip kaputu açık şekilde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Düzce'nin Çilimli mevkisinde meydana geldi. Sürücü, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirdi. Kaputu açık şekilde ilerleyen otomobil, bir süre ters şeritte gitti. Trafiği tehlikeye düşüren yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü, sosyal medyada paylaşılırken, polis ekiplerinin sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.