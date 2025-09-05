Haberler

Düzce'de Arızalı Aracın Sesi İçin Ustayı Motorun İçine Bindirdi

Düzce'de Arızalı Aracın Sesi İçin Ustayı Motorun İçine Bindirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir sürücü, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirip kaputu açık şekilde ilerledi. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde bir kişi, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirip kaputu açık şekilde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Düzce'nin Çilimli mevkisinde meydana geldi. Sürücü, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirdi. Kaputu açık şekilde ilerleyen otomobil, bir süre ters şeritte gitti. Trafiği tehlikeye düşüren yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü, sosyal medyada paylaşılırken, polis ekiplerinin sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeşil ışık yandı! Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer

Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü

Transfer bitti! Ghezzal yuvaya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.