'Dur' ihtarına uymayan alkollü motosiklet sürücüsüne 244 bin TL ceza

Güncelleme:
Düzce'de polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü E.B., 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Alkol ölçümünde 1,66 promil çıkan sürücüye, çeşitli nedenlerle toplam 244 bin TL ceza kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulama esnasında bir motosikletliye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsü E.B. motosikletiyle kaçmaya başladı. E.B., 2 kilometrelik kovalamaca sonrası Anıtpark mevkisinde yakalandı. 1,66 promil alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü E.B.'ye, 'Dur ihtarına uymama', 'Yetersiz ehliyet', 'Alkollü araç kullanmak', 'Süresi geçmiş ehliyet', 'Ehliyeti yanında bulundurmama' nedeniyle toplam 244 bin TL para cezası kesilirken, motosiklet trafikten menedildi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
