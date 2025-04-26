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Düzce'de 51 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Düzce'de 51 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 20 farklı suçtan 51 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş. düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hakkında 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" gibi 20 farklı suçtan hakkında 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 469 bin 420 lira para cezası bulunan M.Ş, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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