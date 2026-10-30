Düzce Çamköy'de betonarme ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce Çamköy'de betonarme ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde betonarme bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Düzce'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Çamköy Mahallesi'nde F.A'ya ait betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evin tamamını sardı.
Çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA