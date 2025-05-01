Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Mahallede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Karaca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan programın Düzce'deki ikinci etabı Karaca Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Özlü, projeleri hakkında bilgi verdi, mahalle sakinlerinden gelen talepleri ilgili birimlere aktararak, çözümleri konusunda talimat verdi.

Kaymakam Demirkol, Yığılca'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, İl Genel Meclisi daimi üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından ilçeye bağlı köylerde yürütülen yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Demirkol ve beraberindekiler, Yılgın, Orhangazi ve Dutlar köylerinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette köy muhtarlarıyla da bir araya gelinerek köylerin öncelikli ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.