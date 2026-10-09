Düzce Akçakoca'da fındık hırsızlığına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı

Düzce Akçakoca'da fındık hırsızlığına karışan 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca'da fındık hırsızlığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen şüphelilerin işlemleri sürerken, fındığı satın alan 2 kişi hakkında 'suç eşyasını satın almaktan' adli işlem başlatıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık hırsızlığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Orhangazi Mahallesi Koçbaba Sokak'ta bir adresten fındık hırsızlığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı S.D, Ö.C.Y, Y. E. ve M.A.İ'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Yukarı Mahalle'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Fındığı satın aldıkları belirlenen S.M. ve H. B. hakkında ise "suç eşyasını satın almaktan" adli işlem başlatıldı.