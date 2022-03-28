Duvarı delip kuyumcudan 3,5 kilo altın çaldı, kollarını aça aça yürüyüşünden yakalandı

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - KONYA'da duvarını deldiği kuyumcu dükkanından yaklaşık 3,5 kilo altın çalan, daha önce hırsızlık olayında güvenlik kamerası görüntüleri bulunan Hasan Caner K. (30) kollarını aça aça yürüyüşünden kimliği tespit edilip yakalandı. Şüphelinin dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. (23) ve arkadaşı Dilber Dilara S. (25) ise altınların bir kısmını başka bir kuyumcuya satmak isterken suçüstü yakalandı.

Olay, 21 Mart günü saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyazıt Mahallesi Adalhan kavşağında bir kuyumcuda meydana geldi. Boş bir dükkanın havalandırma boşluğundan girip, bitişiğindeki kuyumcunun duvarını delerek içeri giren kişi, yaklaşık 3,5 kilo altını alıp kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup çalışma başlattı.

?Şüphelilerin sorgusu devam ederken polis, çalınan altınların kalan kısmının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.