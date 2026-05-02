Haberler

Düşürdüğü 700 avroya duyarlı vatandaş sayesinde kavuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iş yerinin önünde cebindeki 700 avroyu düşüren Hıdır Ersan, bir kadın tarafından bulunup zabıtaya teslim edilmesiyle parasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında iş yerini kapatıp evine gitmeye hazırlanan Hıdır Ersan, cebinden telefonunu çıkarırken 700 avroyu düşürdü. İş yerinin önünden ayrıldıktan bir süre sonra cebindeki paranın olmadığını anlayan Ersan, daha sonra güvenlik kameralarını kontrol etti. Görüntüde, yere düşen paranın yoldan geçen kadın tarafından alındığı izleyen Ersan, zabıtan gelen haberle sevindi. Kadının parayı zabıta ekibine teslim ettiğini öğrenen Ersan, daha sonra parası bulmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

