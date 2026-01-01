Batman'da 507 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

DÜŞME SONUCU YARALANAN HASTAYA UMKE ULAŞTI

Kozluk ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde düşme sonucu yaralanan Mehmet Şafi Tekin (52) için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansın, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle köye yaklaşık 2 kilometre kala ilerleyememesi üzerine UMKE ekipleri arazi aracıyla köye ulaştı. Ekipler, pelvis fraktürü (leğen kemiği kırığı) şüphesi bulunan Tekin'e evinde ilk tıbbi müdahaleyi yaptı. Tekin, ardından karlı ve engebeli yolda yaklaşık 2 kilometre taşınarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin'in tedavi altına alındığı öğrenildi.