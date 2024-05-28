Duş Alan Pandaların Görüntüleri
Çin'deki Chongqing Hayvanat Bahçesi'ndeki pandalar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte duş yaparak serinlemeye çalıştı. Bu sevimli pandaların duş alırken oluşturduğu eğlenceli görüntüler izleyenleri güldürdü.
Duş alan pandaların çeşitli görüntüleri
Çin'de Chongqing Hayvanat Bahçesi'ndeki pandalar hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber duş yaparak serinlemeye çalıştı. Duş yapan sevimli pandalar eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)