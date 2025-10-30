Haberler

Dürtmen Dağı'nda Sis Denizi Görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesindeki 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda sabah oluşan yoğun sis, dronla görüntülendi. Alaçam Belediye Başkanı, doğal güzellikleri ile dikkat çeken dağın mevsim geçişlerinde eşsiz manzaralar sunduğunu belirtti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda meydana gelen "sis denizi", dronla kaydedildi.

Alaçam ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Dürtmen Dağı, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Dağın zirvesine, araçla belirli mesafeye gidildikten sonra yürüyerek çıkılabiliyor.

Dağda sabah oluşan yoğun sis, güzel görüntü oluşturdu. Sisin adeta denizi andıran yoğunluğu, dronla görüntülendi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, Dürtmen Dağı'nın ilçenin en yüksek noktalarından biri olduğunu belirterek, "Burada Alaçam'ın sisli manzarasıyla karşılaşıyoruz. İlçemiz dört mevsim ayrı güzelliğe sahip. Yazın deniziyle, Dürtmen Yaylası ile mevsim geçişlerinde ise sisli manzarasıyla eşsiz, doğa harikası bir yer." ifadelerini kullandı.



