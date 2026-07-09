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Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

K.Ü. idaresindeki 10 VZ 507 plakalı otomobil, Dursunbey-Adaören kara yolu Çınarlıpınar mevkisinde İ.K. yönetimindeki 16 Z 9253 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan H.Ü, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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