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Duran Duran'ın bateristi Roger Taylor tinnitus yüzünden gruptan ayrılacak

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Duran Duran'ın bateristi Roger Taylor, ağırlaşan kulak çınlaması (tinnitus) nedeniyle gruptan ayrılacağını açıkladı. 66 yaşındaki Taylor, doktorlarının tavsiyelerine uyacağını belirtirken grup arkadaşları kararını desteklediklerini ifade etti.

İngiliz pop rock grubu Duran Duran'ın bateristi Roger Taylor, giderek ağırlaşan kulak çınlaması (tinnitus) nedeniyle gruptan ayrılacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre Taylor, 1979 yılında baterist olarak katıldığı ünlü İngiliz grup Duran Duran'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen tinnitus rahatsızlığının giderek kötüleştiğini ve bu nedenle gruptan ayrılacağını açıklayan 66 yaşındaki Taylor, "Artık vücudumu dinlemem ve doktorlarımın tavsiyelerine uymam gereken noktaya geldim." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde 1978'de kurulan Duran Duran'a 16 yıllık aranın ardından 2001'de yeniden katılan Taylor, bu grupta bateri çalmanın hayatının en büyük mutluluğu olduğunu belirtti.

Taylor'ın grup arkadaşları da bateristin, hit olmuş 10 albümdeki katkılarıyla grubun müzikal kimliğinin oluşmasında önemli rol oynadığını kaydederek bu kararında Taylor'ı tamamen desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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