Durağan'da çocuklara yönelik ramazan eğlencesi düzenlendi

Durağan'da çocuklara yönelik ramazan eğlencesi düzenlendi
Güncelleme:
Sinop'un Durağan ilçesinde, belediye tarafından çocuklara yönelik ramazan eğlencesi ve gösteriler düzenlendi. Etkinlikte, Sinop Hayaller Tiyatrosu tarafından meddah, Karagöz-Hacivat ve orta oyunu gösterileri sunuldu. Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, çocukların mutluluğunun kendilerine enerji verdiğini belirterek, sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Sinop'un Durağan ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik ramazan eğlencesi gerçekleştirildi.

Durağan Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Sinop Hayaller Tiyatrosu tarafından meddah, Karagöz-Hacivat ve orta oyunu gösterileri sunuldu.

Çocukların yanı sıra velilerinde katıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, belediye olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu oldukları söyledi.

Çocuklara büyük değer verdiklerini belirten Ermiş, "Böylesine güzel bir günde çocuklarla bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Durağan'ın çocuklarının mutlu olduğunu görmek tüm yorgunluklarımızı bize unutturuyor. Bu tablo karşısında Durağan'da çocuklar ve aileler için sosyal ve kültürel etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Ermiş, ayrıca etkinliğe katkı sunan Sinop Hayaller Tiyatrosu ekibine de teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
