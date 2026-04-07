'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 446 bin lira ceza

SİVAS'ta polis ekiplerinin 'Dur' ihtirana uymayıp, 1'i polis aracı, olmak üzere 4 araca çarparak kaçan otomobilin alkollü sürücüsü S.Y., takiple durduruldu. 446 bin lira ceza kesilip, ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konulan sürücünün otomobili 2 ay trafikten menedildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi'nde meydana geldi. Polis merkezi önünde uygulama yapan polis ekipleri S.Y.'nin kullandığı 34 ZA 8415 plakalı aracı durdurmak istedi. Otomobiliyle yavaşlayan S.Y., 'Dur' ihtarına uymayıp, yoluna devam etti. Polis, aracı durdurmak için ekip aracıyla önünü kesmeye çalıştı. Ancak durmayan sürücü önce ekip aracına, ardından park halindeki 3 otomobile çarparak hasar verdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracı lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu kaçan otomobil sürücüsü kısa sürede mahalle arasında yakalandı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü S.Y.'ye 'Dur ihtarına uymama', 'Kaza yerini terk etme', 'Alkolmetreyi üflememe' ve 'Alkollü araç kullanma' nedeniyle toplamda 446 bin lira para cezası uygulandı. S.Y.'nin sürücü belgesine 7 yıl 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç ise 2 ay trafikten menedildi.

Haber: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
