Dur ihtarına uymayan motosikletlinin pişkinliği pes dedirtti

Trafik polisleri, otobanda hızla ilerleyen motosikletliyi durdurmak istedi. Durmayıp kaçan motosikletlinin polis ekiplerine, "Abi ehliyetim yok, duramam. Ceza yazarsın." yanıtını vermesi pes dedirtti.

MOTOSİKLETLİ DUR İHTARINA NUYMAYIP KAÇTI

Otobanda ilerleyen bir motosiklet sürücüsünü trafik polisleri durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan motosikletli kaçmaya başladı.

"EHLİYEİTİM YOK DURAMAM"

Polis ekipleri ise sürücünün peşine takıldı. Trafik polisleri, "Dursana" diye bağırdı. Israrla kaçmaya devam eden motosikletlinin, "Abi ehliyetim yok, duramam. Ceza yazarsın." yanıtını vermesi pes dedirtti. O anlar motosikletlinin kamerasına takıldı.