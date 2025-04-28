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Dur ihtarına uymayan motosikletlinin pişkinliği pes dedirtti

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Bir motosiklet sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kendisini takip eden polise motosikletlinin, "Abi ehliyetim yok, duramam. Ceza yazarsın." yanıtını vermesi dikkat etti.

Trafik polisleri, otobanda hızla ilerleyen motosikletliyi durdurmak istedi. Durmayıp kaçan motosikletlinin polis ekiplerine, "Abi ehliyetim yok, duramam. Ceza yazarsın." yanıtını vermesi pes dedirtti.

MOTOSİKLETLİ DUR İHTARINA NUYMAYIP KAÇTI

Otobanda ilerleyen bir motosiklet sürücüsünü trafik polisleri durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan motosikletli kaçmaya başladı.

"EHLİYEİTİM YOK DURAMAM"

Polis ekipleri ise sürücünün peşine takıldı. Trafik polisleri, "Dursana" diye bağırdı. Israrla kaçmaya devam eden motosikletlinin, "Abi ehliyetim yok, duramam. Ceza yazarsın." yanıtını vermesi pes dedirtti. O anlar motosikletlinin kamerasına takıldı.

Dur ihtarına uymayan motosikletlinin pişkinliği pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

bende olsam durmam adam motoru satsa ödeyemez böyle ceza mı olur

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Haber Yorumlarıalperen84:

Yasin yaşaran isimli şahıs boş konuşma Türkiye dışına çıkmamışsın anlaşılan.gelişmiş ülkelerde bu hareketi yap bak polis sana ne yapıyor gör ateş bile ederler

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