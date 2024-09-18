Şehidin Cenazesi Sakarya'ya Uğurlandı

ŞEHİDİN CENAZESİ SAKARYA'YA UĞURLANDI

Ordu'da kontrol noktasında görev yaptığı sırada motosikletin çarpmasıyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı.

Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,