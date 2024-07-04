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Dünyanın yaşayan tek panda üçüzlerinin en büyüğü olan Mengmeng, dişi bir yavru dünyaya getirdi

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Çin'in Guangzhou kentindeki Chimelong Safari Parkı'nda doğan panda yavrusunun sağlık durumu iyi.

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Panda yavrusunun çeşitli görüntüleri

Dünyanın yaşayan tek panda üçüzlerinin en büyüğü olan Mengmeng, 18 Haziran'da dişi bir yavru dünyaya getirdi. Çin'in Guangzhou kentindeki Chimelong Safari Parkı'nda doğan panda yavrusunun sağlık durumu iyi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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