Dünyanın En Yüksek Köprüsü Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü Yük Testini Geçti

GUİYANG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan ve tamamlandığında dünyanın en yüksek köprüsü olacak Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, eylül sonu için planlanan açılışından önce pazartesi günü önemli bir yük testini tamamladı.

Test ekibine göre beş gün süren test süreci köprünün yapısal mukavemeti, sertliği ve dinamik performansının güvenlik standartlarını karşıladığını gösterdi. Köprünün trafiğe açılmasından önceki son adım olarak kabul edilen yük testinde statik ve dinamik testler yapıldı. Test ekibi ana açıklık, kuleler, kablolar ve askı sistemlerindeki yer değiştirme ve gerilimi ölçmek için toplamda yaklaşık 3.300 ton ağırlığındaki 96 kamyonu, köprünün belirlenen noktalarına gruplar halinde sürdü.

2.890 metre uzunluğundaki köprünün ana açıklığı 1.420 metre. Nehrin 625 metre üzerinde yükselen köprü, tamamlandığında hem dünyanın en yüksek köprüsü hem de dağlık bir bölgede inşa edilen dünyanın en büyük açıklıklı köprüsü rekorunu kıracak.