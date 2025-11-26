Dünyanın En Yüksek Köprüsü: Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü
Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, 625 metre yükseklikte bulunarak dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyor. Köprü çevresindeki Yundu hizmet alanı, ziyaretçilere köprü manzarası eşliğinde çeşitli aktiviteler sunuyor.
GUİYANG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guizhou eyaletinin dağlık kesiminde yer alan ve Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyor.
Köprüye yakın bir noktada bulunan Yundu hizmet alanı ise köprü manzarasını izleme, spor aktiviteleri ve çeşitli turistik hizmetleri bir arada sunan kapsamlı bir tesis olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel