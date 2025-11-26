Dünyanın En Yüksek Köprüsü: Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü

GUİYANG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guizhou eyaletinin dağlık kesiminde yer alan ve Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Köprüye yakın bir noktada bulunan Yundu hizmet alanı ise köprü manzarasını izleme, spor aktiviteleri ve çeşitli turistik hizmetleri bir arada sunan kapsamlı bir tesis olarak dikkat çekiyor.