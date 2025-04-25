Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

Dünyanın En Eski Karınca Fosili Keşfedildi

Dünyanın En Eski Karınca Fosili Keşfedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi’nde yapılan araştırma, 113 milyon yıl öncesine ait 'cehennem karıncası' fosilini gün yüzüne çıkardı. Bu bulgu, karıncaların evrimsel gelişimi hakkında önemli veriler sunması bekleniyor.

SAO Paulo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bilim dünyasında bilinen en eski karınca fosilini gün yüzüne çıkardı.

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde yapılan incelemeler, 113 milyon yıl öncesine ait dünyanın bilinen en eski karınca örneğini ortaya koydu. Kireçtaşında korunan fosil, 'Haidomyrmecinae' alt familyasından 'cehennem karıncası' olarak biliniyor ve günümüzdeki karıncalardan tamamen farklı bir türü temsil ediyor.

Çalışmanın başyazarı Anderson Lepeco, keşfin Eylül 2024'te Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi'ndeki fosil koleksiyonunu incelerken bulunduğunu belirtti. Lepeco, "Böceğin başındaki tuhaf çıkıntıyı görünce şok oldum. Diğer cehennem karıncalarının da tuhaf çeneleri vardı ancak bu tür ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde keşfedildi" dedi.

Uzmanlar, 'Vulcanidris cratensis' olarak adlandırılan bu fosil türünün, avını sıkıştırmak için kullandığı tırpan benzeri çenelere sahip olduğunu bildirdi.

Bu keşfin karıncaların evrimsel gelişimi hakkında önemli veriler sağlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.