Dünyaca Ünlü Piyanist Evgeny Grinko Türkiye Turnesine Çıkıyor

Evgeny Grinko, 4-8 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde konser verecek. Sanatçının repertuvarında hem klasik eserleri hem de yeni albümünden parçalar yer alacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, turne kapsamında 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 8 Ekim'de Congresium Ankara'da sahne alacak.

Konser repertuvarında Grinko'nun klasikleşmiş eserleri "Valse", "Dusty Room", "Lullaby for Erik" adlı parçaların yanı sıra sanatçının yeni albümü "Winter Moonlight"tan da eserler yer alacak.

Turne boyunca Grinko'ya kemanda Anna Romanova, Mathilde Marsal ve Pavel Matckevich, çelloda Yana Chekina ve akordeonda Evgeniya Popova eşlik edecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
