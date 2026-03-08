Haberler

Güroymak'ta "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi

Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen Dünya Yetimler Günü programında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, çocuklar için eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi ve hediyeler verildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Güroymak Temsilciliğince Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda şiirler okundu, çocuklar palyaço gösterileriyle eğlendi.

Program, çocuklara hediye verilmesiyle sona erdi

Kaynak: AA / Filit Gülelçin
