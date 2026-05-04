Dünya Sağlık Örgütü, son 10 yılda sağlığa yönelik yaklaşık 10 bin saldırı belgeledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 10 yılda sağlığa yönelik yaklaşık 10 bin saldırı belgelediklerini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin silahlı çatışmalarda sağlık hizmetlerinin korunmasını amaçlayan 2286 sayılı Kararı'nın kabul edilmesinden bu yana 10 yıl geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ'nün bu süreçte sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşık 10 bin saldırıyı belgelediğini kaydetti.

Ghebreyesus, "2026'da, 28 Şubat-4 Mayıs ??arasında günde ortalama 5 sağlık hizmeti saldırısı rapor edilirken, aynı dönemde 2025 yılında bu sayı günde 3,5 saldırıydı. Bu da saldırılarda artış eğilimini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun kolektif bir başarısızlığın işareti olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Tüm ülkeleri, yaralı ve hastaların yanı sıra onlara bakanların korunmasını ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini sağlamaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunu yineledi.